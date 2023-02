AS Roma : Nicolò Zaniolo vers un transfert totalement inattendu

La suite après cette publicité

Grand espoir du football italien, Nicolò Zaniolo voit sa carrière prendre un drôle de virage. Le milieu offensif qui reste sur deux ruptures des ligaments croisés est en train de vivre une saison particulièrement compliquée avec seulement 2 buts et 3 offrandes en 17 matches. Des performances décevantes pour un joueur qui avait déjà eu du mal la saison dernière malgré 8 buts et 9 offrandes en 42 matches et le but décisif contre Feyenoord en finale de Ligue Europa Conference (1-0). Alors que le joueur italien de 23 ans ne compte pas prolonger son contrat qui s’achève en juin 2024, son mercato hivernal a été rythmé.

Suivi par l’AC Milan, l’Atlético de Madrid ou encore proposé au PSG, il a vu sa situation se compliquer ces derniers jours. Apprécié par Bournemouth qui a formulé une offre pour lui, Nicolò Zaniolo a recalé les Cherries alors que l’AS Roma entendait tirer 30 millions d’euros de son transfert. De quoi rendre furieux le club italien prêt à le sanctionner. Il a aussi subi la foudre des supporters avec même des menaces de mort. C’est dans un contexte très compliqué que l’ancienne coqueluche du football transalpin est en train de voir sa carrière prendre un tournant très délicat.

Un duel entre Galatasaray et Fenerbahçe

Resté à l’AS Roma à l’issue du mercato hivernal, il pourrait malgré tout quitter la cité éternelle par la petite porte. Alors que la fenêtre des transferts fermera ses portes le mercredi 8 février prochain en Turquie, Galatasaray et l’AS Roma continuent les discussions en vue du transfert de Nicolo Zaniolo de la capitale italienne vers le club stambouliote d’après Sky Sport Italia. Le départ de l’Italien vers Istanbul semble inévitable, mais les dirigeants des deux équipes doivent trouver un accord et c’est là que ça se complique.

Le média transalpin fait également état de négociations avec le rival et dauphin stambouliote de Fenerbahçe. Ces derniers ne disposent pas d’accord avec le joueur, mais ont présenté la nuit dernière une offre supérieure à celle proposée par Galatasaray. L’AS Roma réclame donc une proposition plus intéressante de la part du leader du championnat turc et des discussions permanentes sont toujours en cours entre les différentes parties. Dossier animant la fin du mercato en Turquie, Nicolò Zaniolo est sur le point de faire un choix de carrière très surprenant puisqu’il semble favorable à tenter l’aventure en Süper Lig.

Alors que le plus gros achat de l’histoire du championnat est détenu depuis 2001 et l’arrivée de Jardel à Galatasaray contre 17,05 millions d’euros, Nicolò Zaniolo pourrait faire sauter la banque. En effet, l’AS Roma campe sur ses positions et réclame toujours 30 millions d’euros pour le natif de Massa. Le joueur devrait lui bénéficier d’un salaire de 3 millions d’euros par an en cas de signature et une clause libératoire de 35 millions d’euros sera fixée, lui laissant la possibilité de retrouver une plus grande écurie s’il se montre performant en Turquie.