Roma : Nicolò Zaniolo plaît à Galatasaray et Fenerbahçe

Toujours sous contrat avec l’AS Roma malgré la volonté du club de le vendre cet hiver, Nicolò Zaniolo continue d’animer le marché des transferts. L’international italien, qui s’était mis à dos les supporters Giallorossi en refusant de signer à Bournemouth lors de cette fenêtre hivernale, suscite aujourd’hui de l’intérêt en Turquie.

Sky Sports Italia rapporte que Galatasaray et Fenerbahçe se seraient positionnés sur le joueur de 23 ans, le marché des transferts turcs se clôturant le 8 février. La publication italienne rapporte que l’AS Roma cédera son joueur uniquement sous la forme d’un transfert définitif, et non d’un prêt. Reste à savoir si les clubs stambouliotes seront prêts à s’aligner avec les exigences du club italien, qui avait réclamé 30 M€ à Bournemouth cet hiver pour son joueur.

