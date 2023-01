Mercato : la Roma est furieuse contre Nicolò Zaniolo

La suite après cette publicité

Cette fois le divorce semble consommé entre la Roma et Nicolò Zaniolo. Le club italien ne compte plus sur lui après l’avoir porté aux nues. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur n’a pas été prolongé l’été dernier. Un coup dur pour lui. Il ne s’y attendait pas, d’autant qu’il sortait d’une saison 2021/2022 plutôt correcte sous les ordres de José Mourinho, ponctuée par le seul but inscrit en finale de la Ligue Europa Conférence (1-0) face à Feyenoord.

L’Italien connaît en revanche un exercice bien plus délicat entre méformes, petites blessure et des caprices. Il a même été pris en grippe par une partie du public. La Louve s’est mis en tête de vendre son milieu de terrain de 23 ans cet hiver. Il est encore temps d’en espérer 30 M€. Proposé au PSG, comme nous vous le révélions la semaine passée, il était également dans le viseur de l’AC Milan, de West Ham, de Tottenham et de Bournemouth.

Le PSG n’en voulait pas, tout comme les Hammers, alors que les Spurs ont tenté une formule. Ces derniers auraient proposé un prêt avec option d’achat, ce dont ne voulait pas entendre parler la Roma. Le club italien veut un transfert sec ou bien un prêt avec une obligation d’achat. Trop risqué pour les Londoniens qui ont passé leur tour. Les Rossoneri se sont finalement retirés du dossier, après avoir appris que les Cherries faisaient une très belle offre.

30 M€, plus des bonus et un pourcentage de 10 % sur une future revente, d’après Sky Sport Italia. Difficile de suivre pour Milan, qui, malgré les relances de l’agent de Zaniolo, n’a pas donné suite. Le joueur avait fait du club lombard sa destination favorite. Il n’est pas vraiment convaincu par le projet exposé par Bournemouth, 18e de Premier League et donc premier relégable. Pas de quoi être très enthousiaste sur le papier, même avec une proposition de salaire doublé (5 M€ par an).

La direction anglaise a fait des efforts considérables. Des membres se sont même rendus en avion privé à Rome… pour rien. Zaniolo ne veut pas y aller et subit désormais la foudre des Giallorossi. D’après le même média, la Roma réfléchit à sanctionner l’international italien pour un double préjudice : d’abord en choisissant de ne pas jouer face à La Spezia le week-end dernier, et Naples ce soir. Puis en refusant la seule offre acceptée, bloquant le mercato du club. On risque bien d’avoir de nouveaux rebondissements dans cette affaire…