OM-OL : 3 enquêtes ouvertes par le parquet de Marseille

Les autorités ont du pain sur la planche. Dimanche soir, la 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a tourné au cauchemar. Bus caillassés, joueurs choqués, entraîneur ensanglanté… personne n’a été épargné. Dans l’antre du Vélodrome, plusieurs scènes sont également pointées du doigt. Ça tombe bien, puisque 3 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Marseille en réponse aux incidents. L’Équipe rapporte que la police tente en effet de découvrir des indices à l’aide de prélèvements à proximité du double vitrage brisé du car des joueurs. L’objectif est simple : mettre la main sur les auteurs du caillassage. Une enquête confiée à la Sûreté départementale.

Les investigations se poursuivent également alors que deux personnes ont été interpellées dimanche soir, soupçonnées d’avoir participé au caillassage du car des supporters de l’OL. Il s’agirait de Thomas S., 22 ans, qui a reconnu avoir jeté une pierre sur le bus, le visage dissimulé. Le deuxième individu, Patrice, 50 ans, est quand à lui soupçonné d’avoir jeté un fumigène. Il est connu pour son passif au sein du groupe des Fanatics. Il a également reconnu les faits en mettant son acte sur le coup de la riposte, après un passage en cellule de dégrisement. Ils encourent trois ou cinq ans de prison, en sachant que le parquet fait pression pour qu’ils soient interdits de stade. Enfin, la troisième enquête vise les supporters lyonnais ayant fait des saluts nazis en tribune et émis des cris de singe à destination des fans de l’OM. Le parquet a retenu la qualification de provocation à la haine raciale et injure à caractère racial annonce toujours L’Équipe. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images et vidéos prouvent ces actes dérisoires et pourraient faciliter le travail de la vidéosurveillance. Du côté des Marseillais, Jean-Christophe B., placé en garde à vue, a reconnu avoir introduit des fumigènes et pourrait être banni des stades. Affaire à suivre.