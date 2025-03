L’OL réagit avec force à la sanction de Paulo Fonseca

Démesurée ou à hauteur de l’image déplorable renvoyée le week-end dernier ? Le débat n’a pas fini d’agiter les réseaux sociaux et les fans des différentes équipes. Avec forcément un parti pris. Celui de l’Olympique Lyonnais est connu, le club rhodanien a décidé de voler au secours de son entraîneur Paulo Fonseca, qui avait intimidé physiquement l’arbitre de la rencontre face à Brest, M. Millot. La commission de discipline de la LFP a frappé fort en infligeant une suspension de 9 mois au coach portugais. L’OL a dégainé un communiqué pour prendre acte de la sanction, et la déplorer.

«L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca. Le club déplore que son entraîneur n’ait pas été jugé sur ses seuls actes, une réaction émotionnelle, sans intention manifeste de s’en prendre physiquement à l’arbitre. À la lumière d’une sanction qui semble être dictée par un contexte délétère touchant l’arbitrage français, l’OL annonce dès à présent qu’il étudie toutes les solutions possibles de recours. Plus que jamais, le club est uni et concentré sur ses objectifs sportifs», peut-on ainsi lire. Reste à savoir quels seront ces recours.