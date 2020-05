FC Barcelone : Clément Lenglet n'est pas à vendre et ne veut pas partir

Depuis son départ de Nancy pour rejoindre le FC Séville en 2017, puis le FC Barcelone un an plus tard, Clément Lenglet (24 ans) est devenu une référence à son poste de défenseur central en Espagne et en Europe. Forcément, l'international tricolore (7 sélections, 1 but) attise les convoitises sur le Vieux Continent. Un intérêt de l'Inter Milan, qui verrait en Lenglet le remplaçant idéal à Milan Skriniar en cas de départ de ce dernier, est notamment venu susciter quelques questions sur l'avenir du Français.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le numéro 15 des Blaugranas est conscient de l'intérêt des Nerazzurri mais n'a aucunement l'intention de quitter la Catalogne cet été. Le Barça aussi n'a d'ailleurs pas prévu de se séparer de Clément Lenglet. Son salaire est en effet moins élevé que celui de Samuel Umtiti (26 ans) et le natif de Beauvais apporte plus de garanties (au niveau des blessures) que l'ancien défenseur de l'OL, toujours d'après MD. L'ancien joueur du FC Séville, sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone, devrait encore faire les beaux jours du club culé pendant longtemps.