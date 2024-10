EdF : le numéro d’Antoine Griezmann récupéré par…

L’équipe de France va affronter Israël puis la Belgique à l’occasion du rassemblement du mois d’octobre, le premier depuis l’annonce retentissante et inattendue de la retraite d’Antoine Griezmann. Et en attendant de découvrir comment les Bleus vont se débrouiller sur le terrain sans leur ancien maître à jouer, il y a déjà un premier impact, mineur et esthétique. Qui va récupérer le numéro de maillot de Griezmann, le 7 ?

La suite après cette publicité

Comme le rapporte L’Equipe, c’est Ousmane Dembélé qui va hériter du numéro 7 à partir de ce rassemblement. Exit le 11 qu’il portait jusqu’alors, et qui devra lui aussi être réattribué. A noter qu’en l’absence de Kylian Mbappé, c’est Christopher Nkunku qui arborera le numéro 10.