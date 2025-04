Arsenal : Thierry Henry donne les clés pour battre le Real Madrid

Légende des Gunners, Thierry Henry s’est exprimé avant la double confrontation entre Arsenal et le Real Madrid, en quart de finale de Ligue des Champions. Interrogé sur la méthode miracle pour venir à bout des Merengues, si tant est qu’elle existe, l’ex-coach des Espoirs français s’est montré pessimiste, mais pas abattu. «Si vous venez en croyant que vous ne pouvez pas battre le Real Madrid, qu’ils sont meilleurs que vous, qu’ils ont une meilleure équipe, un meilleur effectif… Ils ont remporté 15 titres de Ligue des champions et nous n’en avons aucun… Vous feriez mieux de ne pas y aller et de ne pas jouer. Est-ce que tu vas y arriver ? C’est une autre histoire. Regarde comment l’Atlético a joué contre eux… Plus que bien, et à plusieurs reprises, mais ce n’était toujours pas suffisant», a développé l’ancien buteur des Bleus.

«J’ai été dans cette situation avec une équipe avec un peu moins de talent que le Real Madrid, et je vais être honnête… quand nous avons fait match nul avec le Real Madrid, tout le monde a ri jaune, surtout en Espagne…» se souvient l’ancien joueur de 47 ans. L’espoir sera donc la clé par laquelle passera un succès d’Arsenal, qui s’avance dans la peau d’un outsider sur la pelouse de Santiago Bernabeu ce mardi. Toujours privé de cadres comme Kai Havertz et Gabriel Jesus, les Gunners ont heureusement pu compter sur le retour récent de Bukayo Saka, absent plusieurs mois et déjà en grande forme.