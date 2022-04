Carlo Ancelotti répond à Mauricio Pochettino après ses déclarations sur Mbappé

Le Paris Saint Germain, qui affronte Strasbourg ce vendredi soir, a été sacré champion de France le week-end dernier après son match nul face au RC Lens (1-1). Les Parisiens n'ont plus que 4 matchs sans enjeu à disputer en Ligue 1, et en coulisse tout devrait s'accélérer. En conférence de presse, Mauricio Pochettino avait d'ailleurs déclaré que Kylian Mbappé et lui même seraient au PSG la saison prochaine.

Pour le moment rien n'est officiel et pour Carlo Ancelotti, présent devant les journalistes en marge du match du Real Madrid face à l'Espanyol, ce ne sont pas forcément des déclarations en conférence de presse qui changeront les objectifs des Merengues : «les entraîneurs en conférence de presse ne peuvent pas dire toute la vérité. C'est normal. Le madridista pense à deux choses, gagner demain et gagner mercredi. C'est ce à quoi nous pensons.»