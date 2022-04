Mauricio Pochettino voit Kylian Mbappé rester au PSG

La suite après cette publicité

La fin de saison se rapproche pour le Paris Saint-Germain. Sans surprise, les questions sur l’avenir de Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé sont donc légion à chaque point presse. Et ce jeudi, un journaliste a demandé à l'Argentin de lui donner le pourcentage de chances de le voir lui et Kylian Mbappé rester à Paris.

« 100% dans les deux cas », a-t-il déclaré, avant d’expliquer ses dires concernant le Bondynois. « C’est ce que je perçois, ce que je ressens et ce que je peux voir dire aujourd’hui. Après, c’est le football, personne ne sait ce qu’il peut se passer. Mais aujourd’hui, c’est ce que je ressens ».