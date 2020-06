Manchester City : une dernière tentative pour prolonger Leroy Sané ?

« Leroy a refusé de prolonger son contrat. Tout le monde le sait. Si à la fin de la saison, deux clubs sont d'accord, il peut partir. Sinon, il partira à la fin de son contrat. Le club lui a proposé deux ou trois fois (de prolonger, ndlr), et il a refusé », voici ce que rapportait récemment Pep Guardiola sur la situation de Leroy Sané. Cependant, Manchester City compte bien donner du fil à retordre au Bayern Munich, destination probable de l'ancien joueur de Schalke 04.

Selon The Telegraph, les Skyblues pourraient même tenter le tout pour le tout, soumettre à leur international allemand (21 sélections) une énième proposition de prolongation de contrat, alors que celui-ci se termine au 30 juin 2021. Pour rappel, Manchester City attend 70 M€ pour céder son élément offensif alors que le Bayern n'en propose que 40 M€. Les Skyblues ne veulent pas non plus voir leur joueur partir gratuitement l'été prochain. Affaire à suivre.