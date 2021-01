Porto : Pepe s’embrouille avec un coéquipier

Ce lundi, le FC Porto se déplaçait sur la pelouse de Farense. Et si les Dragons se sont imposés 1-0, cela n'a pas empêché une embrouille d'éclater au coup de sifflet final entre Pepe et Mamadou Loum N'Diaye, son coéquipier.

Les deux joueurs, évoluant sous les mêmes couleurs, ont eu une altercation assez virulente. L’ancien défenseur du Real Madrid, en colère, a dû être séparé par l’arbitre et plusieurs de ses coéquipiers. Sergio Conceiçao est revenu après la rencontre sur cet accrochage. « Il n'y a rien à expliquer. Ce sont des choses normales dans le football, ce sont deux joueurs de la même équipe avec des opinions différentes. (…) On parle d'une équipe qui a du caractère et de la personnalité et cela démontre bien ce caractère et cette personnalité. Tout est résolu », a rassuré l’ancien entraîneur de Nantes. Pepe est effectivement bien connu pour avoir du caractère.