PSG : les premiers mots de Luis Campos

C’était annoncé mais toujours pas officiel. Mais depuis ce vendredi midi, Luis Campos est officiellement devenu le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain. Le Portugais vient d’ailleurs de délivrer ses premières impressions sur le site officiel des Rouge-et-Bleu.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club. »