AC Milan : Stefano Pioli donne des nouvelles de Mike Maignan

A la veille de la reprise de la Serie A, l’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli a tenu à donner des nouvelles du gardien français, Mike Maignan toujours blessé et éloigné des pelouses pour une durée encore indéterminée : «Pour l’instant, il ne peut pas forcer et pousser (ses appuis). Je ne sais pas quand il reviendra, mais pas de sitôt», a déclaré le tacticien italien.

De retour à l’entraînement, les autres tricolores Olivier Giroud et Theo Hernandez, qui ont participé à la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus, ont montré des signes très positifs en début de semaine pour le plus grand bonheur de leur entraîneur :« Théo Hernandez et Giroud vont bien, ils sont disponibles pour le match», a-t-il conclu, alors que les Rossoneri affrontent la Salernitana mercredi.

