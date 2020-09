OM : Luis Henrique a couté moins cher

Présenté ce mardi en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, Luis Henrique était accompagné d'André Villas-Boas et de Pablo Longoria devant les médias. Selon les chiffres sortis dans la presse, l'ancien de Botafogo aurait coûté la modique somme de 12 millions d'euros. Pas mal pour une formation aux abois financièrement. Mais Pablo Longoria a tenu à démentir les chiffres.

« Sur le prix, je ne parle pas de chiffre, je lis beaucoup de chiffres autour de 12 M€ c'est faux, c'est beaucoup moins. S'il y a quelqu'un qui a fait des transferts offensifs, on va voir qu'il est sur la moyenne. Le prix, parler d'un prix cher, c'est le futur qui le dira. On a investi le chiffre juste. Nous sommes attirés par les qualités du joueur et nous avons trouvé un bon accord avec le club d'origine », a indiqué le directeur général chargé du football.