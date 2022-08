C4, barrages : à 10 contre 11, l'OGC Nice arrache sa qualification face au Maccabi Tel Aviv

Défait par le Maccabi Tel Aviv la semaine passée (0-1), l'OGC Nice jouait, ce jeudi soir, son avenir sur la scène européenne. A l'Allianz Riviera, les hommes de Lucien Favre se présentaient ainsi en 4-2-3-1 avec Delort, soutenu par Ramsey, Claude-Maurice et Ilie, à la pointe de l'attaque. En face, Vladimir Ivic optait quant à lui pour un 5-3-2 où Jovanovic et Perica formaient le duo offensif. Moins dangereux qu'à l'aller, les Aiglons trouvaient portant la faille peu avant la demi-heure de jeu. Trouvé par Thuram, auteur d'un centre délicieux, Claude-Maurice trompait Peretz après une tête ratée (1-0, 25e). Tout proche du 2-0 quelques instants plus tard lorsque que Delort profitait d'une remise en retrait mal assurée, l'OGC Nice rentrait logiquement en tête à la pause.

La suite après cette publicité

De retour sur la pelouse après avoir vu sa chaussure gauche déchiquetée au cours du premier acte, l'arbitre de la rencontre, Sascha Stegemann, donnait le coup d'envoi de la seconde période. Dominateur, le Gym butait cependant sur un Peretz inspiré, à l'image de ce réflexe face à Lemina (63e) ou de cette splendide parade face à Thuram (83e). Dos à dos, les deux formations allaient donc se départager en prolongation. Et si ces deux périodes supplémentaires partaient très mal avec l'expulsion de Gouiri (100e), laissant les siens à 10, le superbe missile de Beka Beka donnait l'avantage aux siens (2-0, 113e) et leur offrait même la qualification en C4 (2-1 aux scores cumulés). Il s'agira alors de la deuxième phase de groupe en Coupe d'Europe pour l'OGC Nice version INEOS.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'OGC Nice

🦅 Niçoises, Niçois, voici la composition du Gym pour le barrage retour de @europacnfleague #OGCNice 🔴⚫️ pic.twitter.com/b91nn9BSn6 — OGC Nice (@ogcnice) August 25, 2022

Le XI du Maccabi Tel Aviv