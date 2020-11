Ligue 1 : le programme TV de la 15e journée

La programmation TV de la 15e journée de Ligue 1 vient de tomber. Au menu, une première salve de cinq matches à 19h. Ensuite, cinq autres rencontres se tiendront à 21h. Mais attention, car le diffuseur ne sera pas le même.

La suite après cette publicité

Ainsi, les matches du PSG (contre Lorient), de l’OL (contre Brest) et de Bordeaux (face à l’ASSE) seront à suivre sur la chaîne Téléfoot. Pour regarder Monaco-Lens et Rennes-OM, il faudra vous brancher sur Canal+ Sport et Canal+

Le programme :

Mercredi 16 décembre

19h (matches sur la chaîne Téléfoot)

Dijon-Lille

Angers-Strasbourg

Montpellier-Metz

Nîmes-Nice

Reims-Nantes

21h (matches sur la chaîne Téléfoot)

PSG-Lorient

Olympique Lyonnais-Brest

Bordeaux-Saint-Etienne

21h (sur Canal+ Sport)

Monaco-Lens

21h (sur Canal+)