OL : Nicolás Tagliafico dans le viseur du Real Madrid

Avec un Ferland Mendy qui ne convainc pas sur la durée et un Fran García jugé trop tendre par Carlo Ancelotti, le Real Madrid se cherche activement un nouvel arrière gauche. Alors qu’Alphonso Davies semblait tout proche de signer chez les Merengues l’été dernier, le Canadien est finalement resté au Bayern Munich un an de plus. Il apparaît comme une piste de longue date des Madrilènes mais si l’affaire ne se boucle pas, le club espagnol assure ses arrières. Dans la liste des latéraux susceptibles d’être candidats à un départ au cours du prochain mercato estival, Marca cite Nicolás Tagliafico.

Si rien n’indique que l’actuel champion d’Europe s’est renseigné sur le joueur de l’OL, le média espagnol explique que deux facteurs pourraient venir attirer la Maison Blanche sur la piste de l’Argentin. Celui-ci verra son contrat expirer avec les Gones en juin 2025, tandis que les Rhodaniens sont en manque de liquidités et sont en proie à de grosses difficultés économiques. Reste désormais à voir si le club de Florentino Pérez posera les yeux sur le champion du Monde 2022.