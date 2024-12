Equipe de France : le tirage complet des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

48 équipes, 3 pays hôtes, 104 matches. La Coupe du Monde 2026 sera la première d’une nouvelle ère, avec toujours plus de superlatifs. Disputée au Mexique, Canada et Etats-Unis, elle mettra aux prises 12 groupes de 4 équipes, avec une phase à élimination directe qui commencera par des seizièmes de finale. Mais avant d’y accéder, il faudra déjà se qualifier pour ladite compétition. Plusieurs confédérations ont déjà bien entamé ce parcours du combattant, comme en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et c’est aujourd’hui au tour de l’Europe de lancer la machine, avec le tirage au sort des 12 groupes, qui vont réunir 54 sélections. L’UEFA aura un total de 16 sélections qualifiées (contre 13 lors des éditions précédentes), un record.

Tête de série, l’équipe de France savait qu’elle éviterait les meilleures sélections européennes. Elle pouvait redouter malgré tout d’autres adversaires. Mais le tirage a été plutôt clément, selon les deux scénarios possibles. En effet, la France ne connait pas encore son groupe définitif, puisque cela dépendra du résultat de son quart de finale en Ligue des Nations contre la Croatie. Si elle l’emporte, elle sera dans le groupe D pour les éliminatoires du Mondial 2026, avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan.

Si elle devait perdre contre la Croatie, elle basculerait dans le groupe F, à 5 équipes, avec la République Tchèque, le Montenegro, les Îles Féroé et Gibraltar. Un tirage presque plus facile donc. Ces renconres se disputeront dans tous les cas à partir de juin 2025 jusqu’au mois de novembre, dans un temps très court donc. Rappelons qu’en cas d’échec dans le groupe de qualification, la France aura quoi qu’il arrive une place en barrages grâce à son résultat en Ligue des Nations.

Le tirage complet

Groupe A

Vainqueur Allemagne-Italie

Slovaquie

Irlande du Nord

Luxembourg

Groupe B

Suisse

Suède

Slovénie

Kosovo

Groupe C

Perdant Portugal-Danemark

Grèce

Ecosse

Biélorussie

Groupe D

Vainqueur France-Croatie

Ukraine

Islande

Azerbaïdjan

Groupe E

Vainqueur Espagne-Pays-Bas

Turquie

Géorgie

Bulgarie

Groupe F

Vainqueur Portugal-Danemark

Hongrie

République d’Irlande

Arménie

Groupe G

Perdant Espagne-Pays-Bas

Pologne

Finlande

Lituanie

Malte

Groupe H

Autriche

Roumanie

Bosnie-Herzégovine

Chypre

Saint-Marin

Groupe I

Perdant Allemagne-Italie

Norvège

Israël

Estonie

Moldavie

Groupe J

Belgique

Pays de Galles

Macédoine du Nord

Kazakhstan

Liechtenstein

Groupe K

Angleterre

Serbie

Albanie

Lettonie

Andorre

Groupe L

Perdant France-Croatie

République Tchèque

Montenegro

Îles Féroé

Gibraltar