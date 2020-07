PSG : Neymar a eu peur de se blesser

Neymar a joué 60 minutes face aux Belges de Waasland-Beveren ce vendredi pour le deuxième match amical du PSG (victoire 7-0 des Parisiens). Le Brésilien a même marqué sur penalty, avant d'offrir une passe décisive pour Icardi, toujours sur penalty. Il est ensuite sorti à la mi-temps de ce match de 120 minutes où il a pu s'exprimer au micro de BeIN Sports. Il a notamment reconnu avoir eu peur de certains contacts virulents parfois, de la part de ses adversaires.

« Je suis très content de revenir jouer à la maison, avec un petit peu de public aussi. On se prépare peu à peu pour arriver au maximum puis ensuite ce sera les finales. Le reste n'est pas très important. La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur. On est là aussi pour un match amical donc ce genre de choses n’a pas lieu d’être. On est là pour se préparer, pour faire attention aussi. Mais nous aussi, on a donné un petit peu donc il n'y a pas de problèmes (sourire). » Neymar s'est effectivement fait justice lui même par moment.