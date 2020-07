Vidéo : le penalty de filou entre Neymar et Icardi

Le PSG a triplé la mise face à Waasland-Beveren en match amical grâce à un penalty frappé par Neymar (la rencontre à suivre sur notre live ici). Le Brésilien a en réalité feinté la frappe pour décaler Icardi qui a conclu l'offrande. Une inspiration efficace qui rappelle celle tentée par Sergio Ramos pour Karim Benzema mais qui a échoué avec le Real Madrid jeudi soir lors du sacre de la Casa Blanca.

[📺 VIDÉO BUT] ⚽ #PSGWBE

🚨 Scène complètement folle pour le PSG !

💥 Penalty pour Neymar, qui s'élance et... fait la passe à Icardi !

🎊 L'Argentin tire et marque !

👀 Comme Ramos et Benzema hier, avec plus de réussite !