Arsenal confirme pour Nuno Tavares à l'OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille poursuit ses emplettes sur le marché des transferts. Alors que le club de la cité phocéenne a annoncé l'arrivée de Nuno Tavares (22 ans) en prêt en provenance d'Arsenal ce samedi, les Gunners ont confirmé l'opération dans la foulée.

« Nuno Tavares a rejoint l'Olympique de Marseille en Ligue 1 pour un prêt d'une saison », précise le communiqué du club londonien, confirmant ainsi l'absence d'une option d'achat pour l'international Espoirs portugais (8 capes). « Tout le monde à Arsenal souhaite à Nuno le meilleur pour la saison à venir avec Marseille », indique également Arsenal.

Wishing you all the best on loan, @NunoTavares 👊