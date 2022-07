Nuno Tavares débarque en prêt à l'Olympique de Marseille !

La suite après cette publicité

Auteur d'un début de mercato estival relativement calme, l'Olympique de Marseille - désormais sous les ordres d'Igor Tudor - semble vouloir passer la vitesse supérieure. Après avoir récemment bouclé les arrivées de Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba ou encore du gardien Ruben Blanco, la formation olympienne s'active également dans le sens des départs. Si Luan Peres s'est envolé pour la Turquie afin de rejoindre le Fenerbahçe, les hautes sphères olympiennes continuent de prospecter en vue de la prochaine Ligue des Champions.

Dans cette optique, le dernier deuxième de Ligue 1 vient donc d'officialiser une nouvelle arrivée. Prêté, sans option d'achat, par Arsenal pour la saison à venir, Nuno Tavares (22 ans) va ainsi venir renforcer le couloir gauche du club marseillais, qui a annoncé son arrivée ce samedi par le biais d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. «Nuno Tavares a rejoint le club de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt d’une saison», précise, de son côté, le communiqué officiel des Gunners.

Un prêt sec pour Nuno Tavares !

Pour rappel, le jeune défenseur portugais de 22 ans - qui avait disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives la saison dernière - était déjà dans le viseur de l'OM au début de l'été, date à laquelle Jorge Sampaoli était encore en poste. Un profil intéressant validé par le technicien argentin, qui avait donc entraîné une offre avec option d'achat. Et si la piste s'était considérablement refroidie depuis, avec un intérêt concret de l'Atalanta, l'ancien joueur de Benfica va bien poser ses valises sur la Canebière.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜

✍️ « 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸 pic.twitter.com/V2fanTvlfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

Athlétique, vif et auteur d'une première saison relativement convaincante sous le maillot des Gunners, l'international Espoirs lusitanien (8 sélections et 1 but avec les U21) paye également l'arrivée d'Oleksandr Zinchenko au sein du club londonien. Désireux de poursuivre sa progression, Tavares va donc découvrir le sud de la France lors de la saison 2022/2023. Une très bonne pioche pour l'Olympique de Marseille puisque ni Jordan Amavi, ni Sead Kolasinac ne semblent faire partie des plans du nouvel entraîneur olympien.