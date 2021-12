AC Milan : ça coince pour Abdou Diallo ?

Afin de pallier la longue absence de Simon Kjaer, blessé aux ligaments du genou gauche, l'AC Milan multiplie, comme nous vous le révélions, les pistes pour renforcer sa défense centrale. A ce titre, l'actuel défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo (25 ans) reste une piste privilégiée par les Rossoneri mais selon les dernières informations livrées par RMC Sport, les choses semblent se compliquer.

En effet, si les deux parties discutent toujours concernant la possible arrivée du Sénégalais, le club de la capitale a lui proposé un transfert aux Milanais. Une opération difficilement acceptable pour le club italien qui ne souhaite pas dépenser d'argent à ce poste et opterait plutôt pour un prêt. Dès lors, le dossier se complique et en attendant de savoir si les dirigeants parisiens ne peuvent pas s'ouvrir à l'éventualité d'un prêt, l'AC Milan explore donc d'autres pistes de prêt, quitte à mettre une option d’achat. De son côté, le joueur, lui, reste focalisé sur la CAN qu'il disputera avec les Lions de la Teranga du 9 janvier au 6 février prochain.