Premier League : Arsenal s’impose face à Ipswich et reprend la 2e place

Arsenal, quatrième de Premier League à 9 points du leader Liverpool avant le match, savait que la course au titre restait incertaine, d’autant plus que les Gunners avaient déjà échoué à quatre reprises dans cette quête après avoir été distancés à Noël. Malgré leur victoire 5-1 contre Crystal Palace, le 21 décembre, la blessure de Bukayo Saka inquiétait Mikel Arteta à l’approche d’un calendrier chargé. La victoire contre Ipswich semblait donc indispensable pour rester dans le coup. De son côté, Ipswich Town, battu 4-0 par Newcastle le week-end précédent, affrontait une équipe d’Arsenal invaincue à domicile cette saison. Les Tractor Boys, pourtant meilleurs à l’extérieur qu’à domicile, n’avaient pas gagné chez les Gunners depuis 1979. Et cela n’a toujours pas été le cas ce soir.

Rapidement, les Gunners ont réussi à s’offrir quelques occasions, et ce, avec une immense possession de balle d’environ 91 % dans les 20 premières minutes. Dans une phase de jeu plus que favorable, Arsenal a donc débloqué les compteurs, grâce à Kai Havertz. Sur une belle passe de Leandro Trossard, aligné ce soir au poste de Saka, le joueur allemand n’avait plus qu’à conclure (23e, 1-0) devant le but adversaire. Gabriel Jesus a, par la suite, l’occasion de faire le break (35e), mais sa réalisation est finalement invalidée pour hors-jeu.

Arsenal se contente du minimum

Au retour des vestiaires, Arsenal a continué de pousser pour tenter de prendre le large au tableau d’affichage. Ainsi, Gabriel Jesus s’est rapidement démarqué sur un corner et a tenté sa chance, mais sa reprise a frôlé de peu le poteau droit (63e). Martin Odegaard s’est ensuite illustré par un bel effort individuel, mais sa frappe en lucarne droite a été repoussée par Arijanet Muric, bien placé (74e). Le score est inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire permet aux hommes de Mikel Arteta de s’octroyer la 2e place au classement de Premier League. Le club reste cependant à 4 unités de Liverpool, solide leader. De son côté, Ipswich n’en finit plus de descendre dans les abysses du championnat anglais. Les Tractor Boys pointent à la 19e place avec 12 points. Ils devront coûte que coûte tenter de ramener des points face à Chelsea et Fulham lors de leurs deux prochains matchs.