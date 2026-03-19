Strasbourg - Rijeka : les compositions officielles

Ce jeudi soir se tient les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conference 2025/2026 avec une confrontation entre le Racing Club de Strasbourg et Rijeka. À domicile, les Alsaciens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Abdoul Ouattara, Andrew Omobamidele, Lucas Høgsberg et Ismaël Doukouré. Le milieu de terrain est assuré par Valentin Barco et Samir El Mourabet. Devant, Joaquin Panichelli est soutenu par Gessime Yassine, Julio Enciso et Martial Godo.

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De leur côté, les Croates s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Martin Zlomislic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ante Orec, Anel Husic, Stjepan Radeljic et Mladen Devetak en défense. Alfonso Barco et Tiago Dantas composent l’entrejeu alors que Merveil Ndockyy et Amer Gojak prennent les couloirs. En pointe, Daniel Adu-Adjei est placé devant Toni Fruk.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg :

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Rijeka :