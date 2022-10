OL : Sidney Govou dézingue Peter Bosz

La suite après cette publicité

L'entraîneur néerlandais de 58 ans n'a pas tenu à la tête de l'Olympique Lyonnais après un début de saison décevant et une série de cinq matches sans victoire et une 9e place en Ligue 1 après 10 journées. Peter Bosz est remplacé par Laurent Blanc, qui a signé pour deux saisons. L'ancienne gloire de l'OL, Sidney Govou, est déçue de Bosz et il l'a expliqué dans Le Progrès.

« Son discours ne passait plus et il n’avait pas l’envie de changer. C’est ce qui m’a le plus déçu chez lui. Je comprends qu’il défende ses principes de jeu, mais il faut aussi accepter de changer quand on se trompe. Ce n’était donc plus possible de poursuivre avec Peter Bosz. [...] Je pense surtout que son caractère n’était pas fait pour l’OL. Il est jusqu’au-boutiste. C’est la troisième fois qu’il se fait limoger en cinq ans », commente l'ancien joueur de 43 ans dans le quotidien rhodanien.