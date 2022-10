L'OL annonce l'arrivée de Laurent Blanc

L'Olympique Lyonnais a bien choisi Laurent Blanc. Après deux années compliquées où Peter Bosz n'a jamais vraiment réussi à mettre en place ce qu'il voulait, Jean-Michel Aulas et ses équipes ont décidé de faire confiance à l'ancien coach du Paris Saint-Germain, de retour en Ligue 1 après avoir été licencié du PSG, en 2016. Son nom avait souvent été associé à l'OL depuis le départ de Bruno Genesio en 2019. Mais comme nous vous l'annoncions, l'ex-manager de Bordeaux et des Bleus étaient de nouveau dans la short-list pour prendre le relai.

La suite après cette publicité

Le club rhodanien, qui compte sur lui pour redresser la barre après des dernières semaines compliquées, vient de l'officialiser à travers un communiqué publié ce dimanche soir. « Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison. A l’issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. »

De retour, six ans après le PSG

Un choix qui peut tout de même paraître périlleux de la part de la direction lyonnaise, car le manager n'a plus entraîné dans l'élite depuis six ans et un total de onze titres remportés sur le banc du PSG et un bilan très positif (72,83 % de victoires) au début de l'ère QSI. Avant cela, il avait la lourde tâche de succéder à Raymond Domenech à la tête des Bleus et d'y remettre de l'ordre après le fiasco en Afrique du Sud, lors du Mondial 2010.

De retour sur un banc en décembre 2020, il avait repris les rênes d'Al Rayyan SC, au Qatar, avant d'y être limogé en février 2022. «Vous savez, si je n'ai pas repris de club depuis Paris en Europe, je suis fautif, car des propositions, j'en ai eu. Mais après Paris, il m'a fallu quelque temps pour surmonter un petit peu ça», a-t-il récemment déclaré à beIN Sports. C'est donc sous les couleurs de l'OL qu'il espère enfin réussir un nouveau défi périlleux : permettre au club de retrouver une place dans le haut du tableau de la Ligue 1 et de retourner en Ligue des champions.