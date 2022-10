OL : ça s'agite en coulisses pour remplacer Peter Bosz

La suite après cette publicité

Les semaines passent et se ressemblent à Lyon, mais l'issue semble de plus en plus inévitable pour Peter Bosz. Vendredi, en ouverture de la 10ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a laissé passer une belle opportunité de se relancer et de retrouver la confiance en concédant le match nul contre le Toulouse FC (1-1) au Groupama Stadium. Un résultat décevant, alors que les Gones menaient dans cette partie. Cela porte surtout la série de l'OL à cinq matchs sans la moindre victoire en championnat. Après quatre défaites de rang en L1, le club rhodanien, actuel 7e de Ligue 1 à 8 points du podium avec un match de plus disputé que Lorient, a au moins le mérite d'avoir stoppé l'hémorragie.

Mais le scénario de la rencontre n'a pas calmé les nombreuses interrogations autour de cette formation lyonnaise, aussi bien chez les supporters de l'OL que chez les cadres de l'équipe. Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL remonté après ce match, a même eu des mots très forts, ne laissant que peu de doutes quant à sa position sur Peter Bosz. « Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs », a lâché l'ancien d'Arsenal, après avoir critiqué les choix du Néerlandais.

Un duo Fofana-Caçapa pour remettre l'OL sur le droit chemin ?

De quoi laisser penser que Peter Bosz a perdu son vestiaire et que la confiance avec ses joueurs est rompue. Comme nous vous l'indiquions le 22 septembre dernier, la direction des Gones avait déjà fixé un ultimatum au coach de 58 ans. Les objectifs fixés par le board rhodanien s'éloignent chaque week-end un peu plus et semblent de plus en plus inatteignables pour l'ancien entraîneur de l'Ajax. La situation de Peter Bosz est critique à Lyon, où la crise est bien présente et où l'avenir de PB ne tient plus qu'à un fil.

Si les noms de Laurent Blanc et de Rémi Garde circulent dans les couloirs du Groupama Stadium depuis plusieurs semaines, qu'un autre coach dont le nom n'a pas filtré est étudié, une solution à court ou moyen terme pourrait être trouvée à l'OL... en interne. Selon nos informations, Gueïda Fofana et Claudio Caçapa sont très appréciés par les décideurs lyonnais et pourraient être choisis pour reprendre les rênes de l'équipe première jusqu'à la trêve où même jusqu'à la fin de la saison.

Le premier nommé entraîne la réserve depuis l'été 2019 avec un bilan pour le moins mitigé, alors que l'ancien défenseur central de l'OL officie lui en tant qu'adjoint depuis 2016 et connaît parfaitement les joueurs (et notamment le duo Lacazette-Tolisso) ainsi que les rouages de ce club. Le prochain match de Lyon au Roazhon Park face à Rennes s'annonce donc déterminant pour Peter Bosz, à moins que Jean-Michel Aulas ne signe avant, à contre-cœur, la fin de l'ancien coach du Borussia Dortmund.