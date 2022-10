Vidéo : les supporters de de l'OL au bout de leur vie sur Twitter

La suite après cette publicité

Accroché à domicile par le Toulouse Football Club en ouverture de la 10ème journée de Ligue 1 (1-1), l’Olympique Lyonnais enchaîne un cinquième match sans victoire. Les joueurs de Peter Bosz, qui pointent à la septième place (avec un match en plus), sont désormais relégués à huit points du podium et s’enfoncent encore un peu plus dans la crise. Au bord de la dépression, les supporters des Gones n’en peuvent plus de leur équipe et le font savoir sur Twitter.