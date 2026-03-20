Belgique : une liste avec 3 nouveaux dont Lucas Stassin

La Belgique de Rudi Garcia va, comme la France, s’envoler pour les États-Unis pour y disputer deux matches amicaux face à deux des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du monde : les États-Unis et le Mexique.

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À cette occasion, le sélectionneur des Diavles Rouges a convoqué 28 joueurs, dont trois nouveaux : Nathan De Cat, Mika Godts et le Stéphanois Lucas Stassin. À noter que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont également présents.

Gardiens : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Milieux : Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

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Attaquant : Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard