Belgique : une liste avec 3 nouveaux dont Lucas Stassin
La Belgique de Rudi Garcia va, comme la France, s’envoler pour les États-Unis pour y disputer deux matches amicaux face à deux des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du monde : les États-Unis et le Mexique.
À cette occasion, le sélectionneur des Diavles Rouges a convoqué 28 joueurs, dont trois nouveaux : Nathan De Cat, Mika Godts et le Stéphanois Lucas Stassin. À noter que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont également présents.
Gardiens : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt
Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Milieux : Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Attaquant : Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard
En savoir plus sur
Les maillots extérieurs de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et la Belgique pour la Coupe du Monde 2026 dévoilés !
L’OL serait visé par une action en justice pour une dette à 55 M€ concernant le transfert d’Igor Jesus
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer