PL : Manchester United pourrait perdre très gros !

Auteur d'un début de saison catastrophique avec deux défaites en Premier League dont une claque reçue face à Brentford, Manchester United pourrait perdre très gros à l'issue de l'exercice 2022-2023. Plus que le possible départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils risquent, en effet, de perdre plusieurs millions d'euros. La raison ? Une clause dans le contrat XXL (83 M€/an) signé avec Adidas.

Dans un des paragraphes de ce dernier, il est ainsi précisé que deux non qualifications de suite entraîneront une décote du contrat, pouvant aller jusqu'à -30 %, soit une perte sèche de 22,5 M£ (26,5 M€). Dévoilée cette semaine sur les réseaux sociaux par Kieran Maguire, un spécialiste des finances du football anglais, cette précision ajoute donc un peu plus de pression sur les épaules du board mancunien...

If Manchester United fail to qualify for the Champions League this season adidas are able to reduce the amount paid to #MUFC by 30%, which works out as £22.5 million. pic.twitter.com/WEJzmaI4P7