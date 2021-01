Real Madrid : David Bettoni donne des nouvelles de Zinedine Zidane

Présent en conférence de presse en l'absence de Zinedine Zidane, testé récemment positif à la Covid-19, son adjoint David Bettoni a donné des nouvelles du coach du Real Madrid.

«Zinedine Zidane est beaucoup mieux. Et chaque jour un peu plus. Nous parlons tous les jours. Il n'est pas là physiquement, mais il est avec nous. La semaine a été très bonne. Son absence se note, c'est vrai, car il a de la personnalité et du charisme», a-t-il confié.