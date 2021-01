Bordeaux : le retour en grâce de Hwang Ui-Jo passé au crible

La suite après cette publicité

Deux ans, ou peut-être un peu moins. C’est le temps que Hwang aura dû attendre avant d’enfin être installé en véritable attaquant de pointe, son poste de prédilection. À son arrivée en juillet 2019, l’attaquant sud-coréen pensait venir dans le but d’être positionné à la pointe de l’attaque bordelaise. Mais Paulo Sousa avait d’autres idées en tête. Le technicien portugais avait fini par le placer sur le côté gauche dans un rôle d'«ailier intérieur». Et si ses débuts ont été satisfaisants, l’ancien du Gamba Osaka a vite montré ses limites à ce poste. Trop brouillon lorsqu'il portait le ballon, une vitesse pas adaptée à un joueur de couloir, l’international sud-coréen avait fini par disparaître peu à peu du onze de départ et par se retrouver définitivement sur le banc en début de saison. « Au début, il jouait sur le côté lors de la saison 2018 avec nous. C'était un bon joueur, donc il pouvait jouer sur l'aile, mais l’entraîneur a vite compris qu’il n'était pas utilisé au mieux, qu'on n'exploitait pas ses qualités », avoue Shun Nagasawa, son coéquipier japonais lorsqu’il évoluait au Gamba Osaka.

À son arrivée, Jean-Louis Gasset avait décidé de l’utiliser dans ce même rôle d’ailier. Et comme avec le technicien portugais, ça n’a pas marché. Mais à force de voir que ni Josh Maja, ni Jimmy Briand, ni Nicolas De Préville ne donnaient satisfaction dans l’axe de l’attaque, l’ancien adjoint de Laurent Blanc avait alors tenté d’utiliser le Sud-Coréen à ce poste. Une volonté du joueur également qui, comme l'a révélé L’Équipe, était parti voir son entraîneur, accompagné de son traducteur, pour lui faire part de son envie d'être installé aux avant-postes. Et depuis, le coéquipier de Heung-Min Son en sélection confirme. Sur les sept derniers matches de son équipe, Hwang Ui-Jo a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. En seulement sept matches, donc, il est devenu le meilleur buteur du club cette saison. Et il n’est plus qu’à un petit but de son total de la saison dernière.

Un attaquant plus mobile

En plus d’être devenu plus efficace devant le but, Hwang Ui-Jo a surtout apporté à son équipe un profil totalement différent de celui d’un Josh Maja ou d’un Jimmy Briand. Plus mobile sur le terrain, c'est un attaquant qui multiplie les appels. « Il cherche et trouve toujours des espaces. Il n'est pas spécialement rapide, mais il a une capacité à briser la défense de l'adversaire avec ses mouvements » avoue Lee Tae-Hee, défenseur du Seongnam FC et qui a débuté avec lui dans ce même club coréen. « Par ses déplacements, ses appels et ses mouvements, il crée beaucoup d’espaces pour ses coéquipiers. Et lui n’a pas besoin de beaucoup d’espace pour s’illustrer. Il aspire les défenses » confirme Shun Nagasawa. « Il sait bien se débrouiller dans un petit périmètre. » Et c’est cette mobilité que recherchait Jean-Louis Gasset à la pointe de l’attaque. Longtemps, l’ancien entraîneur de Saint-Étienne avait demandé à ses attaquants de prendre la profondeur, de proposer dans le dos de la défense pour faire reculer les blocs adverses. Hwang Ui-Jo semble en être capable.

Depuis qu’il était arrivé en Gironde, le natif de Seongnam avait fait l’unanimité - ou presque - sur un autre point : sa frappe de balle. La saison dernière, il avait inscrit de beaux buts en dehors de la surface. Mais il en avait finalement abusé un peu trop et avait perdu son efficacité et sa spontanéité. Depuis quelques matches, sa qualité de frappe semble être redevenue une force, comme à l’époque de son passage à Osaka et surtout à Seongnam. « C'est sa plus grande force. Il a une très bonne technique de tir. En plus, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour armer », assure l’attaquant japonais. « Même s’il marque beaucoup de buts depuis l’extérieur de la surface, c’est dans les seize mètres qu’il est redoutable. Il a une frappe très puissante. Je me souviens qu'il s’entraînait seul très souvent au tir après les entraînements. Il adore frapper », précise Lee Tae-Hee. Preuve en est, depuis qu’il joue en attaquant axial, Hwang cadre 77% de ses frappes contre 64% avant et il est surtout le joueur de l'effectif qui tente le plus de tir cette saison avec une moyenne de 2,3 tirs par match juste devant Hatem Ben Arfa (1,9).

Une compatibilité tactique avec Ben Arfa

Au-delà de ses qualités d’attaquant pur, Hwang a surtout l’avantage d’être un joueur qui ne ménage pas ses efforts. Et si parfois, cela peut lui faire perdre en lucidité devant le but, ça permet aussi d’aider considérablement l’équipe. « Il ne rechigne pas, il contre, il court, il vient se replacer. (…) C’est le joueur idéal pour un entraîneur », avait déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Et pour cause, tous ses efforts permettent aussi au technicien français d’utiliser au mieux un certain Hatem Ben Arfa. L’ancien Rennais, qui n’est pas connu pour son repli à toute épreuve, est donc mis dans les meilleures conditions et voit son travail défensif compensé par Hwang. Et contrairement à ce que l’on pense, ça n’a pas toujours été naturel pour l’attaquant sud-coréen. « Quand on jouait à Osaka, notre entraîneur, Kenta Hasegawa, essayait de lui apprendre le repli défensif », se rappelle le natif de Shizuoka. « Je me souviens que Hwang ne participait pas beaucoup aux taches défensives au Seongnam FC. Quand j’ai vu ce qu’il faisait à Bordeaux, j'ai été très surpris. Je lui ai même envoyé un message pour le féliciter », confie le défenseur international coréen.

À son arrivée en Europe, Hwang a donc essayé de modifier son jeu, de s’adapter aux exigences tactiques du championnat de France. Et ses efforts défensifs sont des qualités idoines pour intégrer parfaitement Ben Arfa dans un rôle de numéro 10, de dépositaire du jeu bordelais. Sans jamais se plaindre ou râler, l’attaquant de 28 ans n’a cessé de travailler certains aspects de son jeu. Son caractère discret lui a aussi permis d’être l’un des joueurs les plus appréciés du vestiaire. L’attaquant des Taegeuk Warriors en a fait sa force sur et en dehors des terrains. « On était comme des frères à Seongnam FC. C’est quelqu’un de très réservé tout en étant sociable et parfois blagueur. Mais il s'entraîne toujours sérieusement sur le terrain. C'est l'homme le plus sérieux du football », affirme Lee Tae-hee. « Il est timide, mais c’est un autre homme en match. Honnêtement, c’est quelqu’un qui essaie toujours d'atteindre son objectif. Il a toujours été conscient de ses objectifs et il travaille toujours en ce sens », a conclu Shun Nagasawa. Maintenant qu’il semble bien épanoui chez les Marine-et-Blanc, Hwang doit confirmer sa forme du moment. Et ça commencera face à Lyon.