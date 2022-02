Inter-Liverpool : les compositions officielles

Au lendemain de la courte victoire au buzzer du PSG face au Real Madrid (1-0) et de la démonstration de Manchester City contre le Sporting (5-0), les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se poursuivent ce soir avec notamment un alléchant Inter-Liverpool. Privé de Nicolò Barella, suspendu lors du match de la dernière journée du Groupe D entre l'Inter et le Real (l'Italien a écopé de deux rencontres de suspension), mais aussi de Robin Gosens, Joaquín Correa et de Matías Vecino, Simone Inzaghi aligne un onze très proche de celui qui a fait nul face au Napoli samedi. Arturo Vidal et Alessandro Bastoni sont les deux entrants.

Les Reds peuvent, eux, s'appuyer sur un groupe au complet et Jürgen Klopp effectue quelques choix forts. Peu utilisé ces dernières semaines, Ibrahima Konaté est bien titulaire à la place de Joel Matip en charnière centrale, tout comme Thiago au milieu et Diogo Jota devant. Harvey Elliott est, lui, une petite surprise du chef...

Les compositions d'équipes :

Inter : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Brozovic, Perisic - Dzeko, Martínez.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho - Elliot, Salah, Mané - Jota.

