Bayern : Thiago Alcantara forfait face à Dortmund

Avec la reprise de la Bundesliga le 16 mai dernier, le choc entre le leader, le Bayern Munich (61 points) et son dauphin, le Borussia Dortmund (57 points), est la rencontre la plus attendue de ces dernières semaines. A l'occasion de ce match au sommet du football allemand au Signal Iduna Park, Hans-Dieter Flick, le coach bavarois, devra faire sans son métronome au milieu de terrain, Thiago Alcantara (29 ans).

«Thiago ne s'est pas entraîné aujourd'hui (lundi), il manquera malheureusement ce match. Jérôme Boateng est apte à jouer. Bien sûr, nous aurions aimé avoir Thiago avec nous également, mais il sera le seul joueur absent», a ainsi lâché le technicien allemand de 55 ans en conférence de presse d'avant-match dans des conditions évidemment particulières en raison de la pandémie de coronavirus. Rendez-vous mardi à 18h30 (rencontre à suivre sur notre live commenté) pour ce match ô combien important dans la lutte pour le titre entre le BvB et le Bayern.

