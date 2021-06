Le Standard de Liège présente ses maillots pour la saison 2021-2022

Quelques semaines après avoir annoncé son partenariat avec adidas, le Standard de Liège dévoile ses maillots domicile et extérieur en vue de la campagne 2021-2022.

Succédant à New Balance et revenant pour un troisième passage avec le club liégeois, la marque aux trois bandes connaît l'exigence des supporters et ne prend aucun risque pour son grand retour en dévoilant des maillots au design classique. L'équipementier allemand adopte donc la même stratégie qu'avec le Sparta Prague en respectant les couleurs rouges et blanches traditionnelles du club et en faisant un clin d'œil à l'histoire des Rouches.

La tunique principale célèbre ainsi la centième année consécutive en première division pour le club aux 10 championnats de Belgique. Le club et adidas ramènent le maillot domicile à ses racines avec sobriété grâce à une base rouge et un col rond où se glisse une touche de blanc au niveau du sponsor maillot, des manches, des bandes adidas et du blason du club où un logo spécial « D-100 » a été ajouté afin de célébrer l'exploit du club. Les couleurs rouges et blanches sont également présentes sur le short et les chaussettes, où les trois bandes adidas contrastent avec le rouge.

Le maillot extérieur replonge lui les supporters Liégeois dans les années 1970, à travers une interprétation plus moderne, avec cette fois une base blanche accompagnée d'une pointe de rouge qui se présente à travers de fines rayures verticales à l'avant de la tunique. Contrairement au maillot domicile, le col est cette fois en V et on y trouve une petite touche de rouge, qui est également visible au niveau des logos du club et de l'équipementier, du sponsor maillot et des bandes adidas.

La marque allemande avait d'ailleurs bien préparé son retour puisqu'en plus des joueurs et joueuses des équipes professionnelles, des supporters et des ambassadeurs rouches plus connus ont participé à la campagne de lancement de ces nouveaux maillots qui sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne du Standard.