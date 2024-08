La Juventus finalise les arrivées de deux ailiers

La Juventus veut accélérer dans la dernière ligne droite du mercato. Alors que le départ de Federico Chiesa se précise, la Vieille Dame serait passée à l’action pour deux ailiers. D’après Sky Italia, les Bianconeri auraient fourni deux offres pour Nicolás González (26 ans) et Francisco Conceiçao (21 ans). Pour le premier, la Juve aurait fait une offre de 32 millions d’euros plus 5 de bonus. Une offre qui se rapproche des 40 millions réclamés par la Fiorentina, alors qu’une issue positive est espérée rapidement.

Concernant le Portugais, la Juventus ne souhaite discuter que d’un prêt, avec ou sans option d’achat. Le club turinois aurait fait une offre de prêt payant entre 7 et 8 millions d’euros assorti d’une OA, une proposition refusée par le FC Porto qui désire une obligation d’achat dans le transfert du jeune international portugais (6 sélections, 1 but). Les négociations continuent cependant entre les parties et un accord serait tout proche d’être trouvé.