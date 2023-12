CAN 2023 : le Sénégal dévoile son groupe pour défendre son titre !

La CAN 2023 débutera dans quelques semaines seulement. Dans cette compétition continentale qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, on retrouvera évidemment le Sénégal. La formation de Aliou Cissé cherchera à défendre son titre, deux ans après être entrée dans l’histoire en décrochant une première étoile au Cameroun. Pour ça, il faudra créer un exploit que seul l’Égypte avait réalisé auparavant. Mais les Lions peuvent y croire. Ils devront d’abord sortir d’une poule relevée et composée du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.

Ce ne sera donc pas simple, mais Aliou Cissé à des motifs d’espoir : un effectif très solide et des cadres pour tenir la baraque. Ce vendredi, le sélectionneur sénégalais, qui n’est plus payé depuis 6 mois selon la presse locale, a dévoilé sa liste de 27 joueurs. Une liste où l’on retrouve, sans surprise, plusieurs joueurs du dernier sacre. Désormais en Arabie saoudite, Sadio Mané est évidemment présent, tout comme ses compatriotes de Saudi Pro League Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy. L’ancien du PSG Abdou Diallo est aussi présent.

Sadio Mané devra porter les siens, encore !

«Je n’ai pas besoin de vous dévoiler cette liste, elle a fuité sur les réseaux hier de toute façon», a aussi ironisé Cissé en conférence de presse. Mais celui qu’on surnomme El Tactico était attendu pour certains choix concernant des joueurs blessés. Ces dernières semaines, Gana Gueye, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Seny Dieng et Youssouph Sabaly étaient incertains pour la CAN. Finalement, Aliou Cissé a tranché. Le sélectionneur sénégalais a en effet convoqué tous ces joueurs. Même Boulaye Dia pourtant juste selon son sélectionneur : «je suis sur qu’il sera opérationnel avant notre premier match à la CAN.»

Du côté des surprises, on retrouve aussi Formose Mendy de Lorient ou Pape Gueye, le milieu de l’OM qui n’a pas joué pendant près de 4 mois. Deux autres marseillais sont également présents dans cette liste. Sans surprise, les deux attaquants Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye joueront bien la CAN. Monaco va également perdre deux joueurs puisque Krepin Diatta et Ismail Jakobs sont aussi convoqués.