LOSC : visite médicale pour Rémy Cabella

Rémy Cabella va rester en Ligue 1. Comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée ce samedi, le LOSC a entamé des discussions avec le clan du milieu offensif de 32 ans, libre de s'engager où bon lui semble depuis l'expiration de son contrat avec Montpellier. Nos confrères de RMC Sport vont plus loin et assurent qu'il va bel et bien s'engager en faveur des Dogues dans les prochaines heures.

L'ancien joueur de l'ASSE, de Newcastle, de l'OM ou encore de Krasnodar, qu'il a été contraint de quitter ces derniers mois en raison de la guerre en Ukraine, passe actuellement sa visite médicale à l’hôpital américain de Paris avant de signer son contrat avec Lille. Rémy Cabella, quatre sélections en équipe de France, va ainsi renforcer l'effectif de Paulo Fonseca en vue de la saison 2022-2023.