OM - Lille : les compositions officielles

Pour cette 15e journée de Ligue 1, l’OM accueille le LOSC au stade Vélodrome ce samedi à 17h (suivez la rencontre en direct sur FM). Match crucial dans la course au top 4 entre les Marseillais et les Lillois qui sont séparés au classement par 3 points seulement. Les Olympiens sont devant et sur une bonne série de 3 victoires consécutives avec un onze type qui se dessine dans ce 3-4-3 amené par Roberto De Zerbi. Depuis l’humiliante défaite à domicile contre Auxerre, l’OM a enchaîné donc 3 succès dont deux contre des concurrents à la course à l’Europe, Lens et Monaco. C’est le dernier match de l’année à domicile pour les Phocéens qui doivent finir sur une bonne note tout en marquant le coup face à un concurrent direct.

Les Lillois sont eux invaincus depuis le 17 septembre dernier et un revers en Ligue des Champions contre le Sporting. Des succès contre l’Atlético de Madrid ou le Real Madrid ainsi que d’autres succès et de bons résultats en Ligue des Champions leurs permettent d’être en course au podium. Sans Wahi, Maupay va enchainer sur le front de l’attaque olympienne entouré de Rabiot et Greenwood, Rongier à nouveau associé à Højbjerg au milieu de terrain et Kondogbia toujours en défense centrale avec Murillo et Balerdi. Les Lillois eux évolueront en 4-2-3-1 avec Diakité et Alexsandro en défense centrale. Mukau avec André devant la défense puis Haraldsson en soutien de David devant. Fernandez-Pardo et Zhegrova sur les ailes.

Les compositions d’équipes :

OM : Rulli - Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia - Luis Henrique, Rongier, Højbjerg, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay.

LOSC : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André (cap.), Mukau - Zhegrova, Haraldsson, Fernandez-Pardo - David.

