Le Real Madrid a trouvé le successeur de Marcelo

Bien installé sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane peut se targuer d'avoir beaucoup de choix pour faire sa composition avant chaque rencontre. Sur le plan défensif par exemple, le coach français dispose de deux éléments de qualité pour le poste de latéral gauche : Ferland Mendy et Marcelo. Avec l'arrivée du Français en 2019, le Brésilien a perdu sa place de titulaire et n'a joué que sept matches en 2020/21.

Avec un contrat qui se termine en juin 2022 et un temps de jeu qui diminue jour après jour, le natif de Rio de Janeiro n'est donc pas certain de rester dans la capitale espagnole dans six mois, comme l'explique As ce vendredi. Et le média local va plus loin en évoquant l'avenir pour la Casa Blanca. Selon la publication espagnole, les dirigeants madrilènes ont en effet déjà un nom en tête pour remplacer Marcelo : Nuno Mendes.

Le Real Madrid face à une grosse concurrence

Formé au club lisboète, le joueur de 18 ans impressionne de plus en plus avec les Leões, toujours invaincus cette saison en Liga NOS. Auteur de 14 apparitions en 2020/21, Nuno Mendes fait parler sa vitesse dans le couloir gauche, où il évolue dans un rôle de piston dans le 3-4-3 mis en place par Ruben Amorim. Le Sporting CP, qui a vu l'évolution de sa pépite, a donc pris les devants en prolongeant le contrat du joueur il y a peu jusqu'en 2025, avec une clause libératoire fixée à 25M€.

Le Real Madrid connaît donc le prix à payer pour s'attacher les services de l'international Espoirs portugais (4 sélections). Malheureusement, la formation espagnole n'est pas seule sur le coup. As affirme que d'autres cadors européens comme l'Inter, la Juventus, Manchester United, Liverpool et même le Paris SG suivent aussi le joueur du SCP. La concurrence s'annonce rude pour le grand espoir.