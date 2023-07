Accord M’Gladbach - Brest pour Franck Honorat

La suite après cette publicité

Le départ de Franck Honorat du Stade Brestois se rapproche à vue d’œil. L’ailier droit de 26 ans sort d’une saison accomplie sur le plan personnel (6 buts, 6 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1) et fait l’objet d’un intérêt particulier du Borussia Mönchengladbach. Les Poulains ont d’ailleurs dégainé une première offre, jugée insuffisante par le SB29. Mais depuis, les négociations ont pris une tournure positive à en croire les informations rapportées par Sky Sport.

En effet, le média allemand informe que les Ty-Zefs et leur homologue allemand ont conclu un accord verbal pour un transfert estimé entre 6 et 8 millions d’euros, bonus inclus. Alors que des derniers détails doivent encore être réglés entre les deux parties, Franck Honorat pourrait être lié à l’écurie allemande, désireuse de renforcer son secteur offensif après les départs de Marcus Thuram et de Jonas Hoffmann, jusqu’en 2027 ou 2028.

