PL : Wolverhampton piégé à domicile par Brentford

Alors que Wolverhampton recevait Brentford au Molineux Stadium pour le deuxième match de la 5ème journée de Premier League, le promu est venu surprendre les Wolves chez eux et repart avec les trois points (2-0). Pourtant, les locaux ont dominé le début de rencontre, mais de manière stérile. Puis, juste avant la demi-heure de jeu, l'ancien Lyonnais Marçal a ceinturé Ivan Toney dans la surface de réparation. Le pénalty est alors tiré par l'attaquant anglais, qui transforme en prenant Jose Sa à contre-pied (0-1, 27e). Le numéro 17 des Bees a ensuite été proche de doubler la mise trois minutes plus tard, mais il a touché le ballon de la main sur l'action : but refusé par la VAR. Le break est finalement venu du Français Bryan Mbeumo, bien servi par Toney dans la surface, Mbeumo n'ayant plus qu'à pousser le ballon au fond (2-0, 34e).

En seconde période, Brentford a plié, sans rompre, malgré les nombreux assauts offensifs d'Adama Traoré et Raul Jimenez. L'arbitre Darren England a pénalisé les visiteurs par un carton rouge pour Shandon Baptiste, coupable de deux fautes d'antijeu en seulement cinq minutes (60e, 65e). Wolverhampton a tenté de profiter de sa supériorité numérique pour tenter de trouver la faille dans l'arrière-garde du promu, sans y parvenir. Score final : 0-2. Les hommes de Thomas Frank glanent leur deuxième victoire de la saison après celle acquise à domicile face à Arsenal lors de la première journée et avant d'affronter Liverpool la semaine prochaine en championnat. Ceux de Bruno Lage n'ont toujours pas connu la victoire à domicile, et devront se relancer sur la pelouse de Southampton.

