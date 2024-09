Commission de discipline : l’OM et Eric Roy prennent cher

La demande d’annulation du carton rouge de Leo Balerdi n’aura pas fonctionné. La commission de discipline s’est réunie ce mercredi soir et a décidé de conserver la sanction infligée au défenseur central argentin contre l’OL dimanche soir. Il est suspendu une rencontre ferme, tout comme les espaces réservés aux groupes ultras des MTP et du Commando Ultra 84 (en plus de deux matchs avec sursis) au Vélodrome pour usage d’engins pyrotechniques.

Medhi Benatia est quant à lui préservé malgré ses critiques envers l’arbitrage. La commission n’a pas été aussi clémente avec Eric Roy. L’entraîneur brestois écope lui de trois matchs de suspension après ses propos contre l’arbitre de Brest-Toulouse.

Le communiqué complet de la commission de discipline de la LFP :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Leonardo BALERDI (Olympique de Marseille)

5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – Toulouse FC du 22 septembre 2024

Exclusion de M. Éric ROY, entraîneur du Stade Brestois 29

Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 1er octobre 2024 à 0h00.

Rémy LABEAU LASCARY (RC Lens)

Rabby NZINGOULA (Montpellier Hérault SC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Dylan TAVARES (SC Bastia)

Deux matchs de suspension ferme

Vincent MARCHETTI (Paris FC)

Montassar TALBI (FC Lorient)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Steve SOLVET (FC Martigues)

Un match de suspension ferme

Jean-Philippe KRASSO (Paris FC)

5e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Paris FC du 20 septembre 2024

Exclusion de M. Benoît Tavenot, entraîneur du SC Bastia

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

6e journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – Lorient FC du 24 septembre 2024

Exclusion de M. Erwann LE POSTEC, entraîneur adjoint du FC Lorient

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 1er octobre 2024 à 0h00.

Jésah AYESSA (AC Ajaccio)

Jordy GASPAR (PAU FC)

Juan José GUEVARA (SC Bastia)

Bevic MOUSSITI-OKO (FC Martigues)

Matthieu UDOL (FC Metz)

POLICE DES TERRAINS

4e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – OGC Nice du 14 septembre 2024

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques

Un match ferme de fermeture de l’espace réservé au groupe de supporters « MTP »

Un match ferme de fermeture de l’espace réservé au groupe de supporters « CU 84 » et deux matchs avec sursis