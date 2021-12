Real Madrid : Courtois de retour, Jovic positif

Comme bon nombre de clubs de Liga, le Real Madrid fait face à une grosse vague de cas positifs au covid-19. Thibaut Courtois, encore testé positif hier, a cependant été testé négatif à deux reprises aujourd'hui, et devrait donc rapidement retrouver ses coéquipiers une fois qu'il aura reçu le feu vert des autorités. C'est le portier belge qui l'a annoncé sur son compte Twitter.

En revanche, Luka Jovic lui a été testé positif aujourd'hui. Le Real Madrid a ainsi publié un communiqué officiel plus tôt dans l'après-midi à ce sujet. Il rejoint donc Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Fede Valverde à l'infirmerie.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻



I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i