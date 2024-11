Ligue 1 : sans briller, le PSG enchaîne contre Lens et conforte sa première place

Solide leader de Ligue 1 avant de défier le RC Lens pour le compte de la 10e journée, le Paris Saint-Germain avait l’opportunité de réaliser une très belle opération comptable après la défaite de l’AS Monaco face à Angers, vendredi soir. Organisés en 4-3-3 avec la titularisation de Safonov et Ruiz, les hommes de Luis Enrique ne tardaient d’ailleurs pas à faire sauter le verrou de la défense lensoise. Evitant le tacle de Gradit, Barcola s’offrait un rush solitaire avant de servir Dembélé, seul pour reprendre du pied droit au second poteau (1-0, 4e). Mis en confiance, les Rouge et Bleu ne baissaient pas le pied et manquaient de peu le break. D’abord sur une frappe en première intention de Ruiz, servi en retrait par Hakimi, avant que Dembélé ne trouve le montant gauche de Samba (15e).

La suite après cette publicité

En grande souffrance face aux vagues parisiennes et incapable de se montrer véritablement dangereux aux abords de la surface francilienne, le RC Lens de Will Still, aligné en 3-4-3, perdait également Sotoca sur blessure (17e). Malgré ce début de match cauchemardesque et une nouvelle frappe de Ruiz captée par le dernier rempart artésien (30e), les visiteurs s’enhardissaient au fil des minutes et profitaient de la maladresse des champions de France en titre dans les derniers mètres. Si Machado mettait une première fois Safonov à contribution en claquant une tête smashée entre Hakimi et Marquinhos (32e), Samba sortait lui le grand jeu face à Asensio pour maintenir son équipe en vie (35e).

Le PSG prend déjà le large en tête du classement

Après une légère inquiétude concernant Dembélé, victime d’un mauvais coup, les Parisiens se procuraient deux nouvelles occasions juste avant la pause mais Asensio voyait sa première tentative terminer dans le petit filet lensois (42e) avant de buter sur Samba encore impérial (43e). Trop brouillon dans le dernier geste, à l’image d’un nouveau deux contre un mal géré par Barcola (45+4e), le PSG virait malgré tout en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient largement mais aucune des deux formations ne parvenait à se procurer de réelles situations. Un choc qui allait finalement connaître un nouveau tournant à l’heure de jeu. Coupable d’un tacle dangereux sur le tibia droit d’Hakimi, Khusanov était finalement expulsé par Willy Delajod après intervention du VAR (59e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 26 10 +21 8 2 0 29 8 8 Lens 14 10 +2 3 5 2 9 7

En infériorité numérique et très nerveux, les Lensois continuaient malgré tout de jouer leur va-tout, à l’image d’Ojediran, tout proche d’égaliser après un tir contré par Marquinhos (68e). Sous pression, le PSG repartait à l’attaque mais Barcola, auteur d’une belle frappe enroulée, tombait encore sur un Samba des grands soirs (72e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Doué passait tout proche du break mais sa tentative fuyait de peu le cadre lensois (76e). Qu’importe (ou non ?), le club de la capitale ne craquait pas et validait un nouveau succès. Avec cette victoire (1-0), le Paris Saint-Germain conforte sa première place et prend six longueurs d’avance sur l’AS Monaco. Lens enchaîne une deuxième défaite de rang et recule au 7e rang.