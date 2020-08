Ligue des Champions : les signaux négatifs commencent à s'accumuler pour la Juventus

«Fête amère pour la Juve. Sarri ne sait plus gagner et Lyon fait vraiment peur maintenant». Ce titre barre la une de la Gazzetta dello Sport ce dimanche. À cinq jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions (à suivre en live ici), la presse transalpine commence à s'inquiéter pour le nonuple champion d'Italie en titre. Il faut dire que la Vieille Dame a disputé cette fin de championnat en roue libre, alors que la Serie A était déjà quasiment bouclée.

Les 4 défaites sur les 8 dernières rencontres, pour 2 victoires seulement, font figure de tache indélébile, surtout quand le club a été challengé toute la saison par l'Inter, la Lazio et même l'Atalanta. Depuis le début de son hégémonie, la Juve n'a jamais semblé aussi fragile. Elle n'a enregistré que 83 points, son plus faible total durant sa période de domination sans partage. Toujours réputée par son sérieux défensif sous Conte puis Allegri, elle a cette fois encaissé 43 buts avec un Sarri au tempérament naturellement plus offensif. C'est 13 de plus que l'an dernier, second total le plus élevé sur les 9 derniers exercices.

Sarri surpris par le niveau physique de l'OL

Maurizio Sarri semble davantage s'inquiéter de son adversaire. Devant sa télévision vendredi soir à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue BKT (0-0, victoire 6 t.a.b. à 5 du PSG), le coach bianconero a été impressionné par la fraîcheur des Gones, encore vivants durant la prolongation. «Lyon ? J'ai été surpris qu'ils soient si bien physiquement. Nous devrons être bons pour recharger les batteries mentales plutôt que physiques. Et nous devons essayer de tout donner dans ce match », a noté Sarri au micro de Sky Sport Italia durant les festivités du titre hier.

La Gazzetta ne dit pas le contraire dans son édition du jour, notant au passage que Rudi Garcia, passé par la Roma, pouvait être un homme de coup. «Lyon est sorti la tête haute de cette finale. Rudi Garcia en est convaincu, il a vu des idées intéressantes pour tenter d'aller au moins en quarts de finale de la Ligue des champions, profitant du 1-0 du match aller contre la Juventus, rapporte le journal qui voit la formation française comme un poil à gratter. Lyon a montré qu'il pouvait jouer sur un même pied d'égalité, dans un 3-5-2 qui offre des garanties d'équilibre, de couverture et de potentiel offensif.» Tout ce qu'il faut pour surprendre une Juventus qui n'a peut-être jamais été aussi bonne à jouer qu'en ce moment.