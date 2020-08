La Juventus tremble avant la Ligue des Champions et l'OL, le FC Barcelone fixe le prix d'Ivan Rakitić

La suite après cette publicité

La Juve inquiète avant la Ligue des Champions

En Italie, la dernière journée de Serie A hier soir a réservé quelques surprises ! La Juve déjà sacrée championne, c'est l'Inter qui termine en deuxième position, à un point de la Vieille Dame ! Pour la Gazzetta dello Sport, «les Nerazzurri brillent» grâce à leur victoire face à l'Atalanta (2-0), mais «Antonio Conte déchire». Le journal au papier rose s'inquiète de cet enchaînement de résultats négatifs de la Vieille Dame depuis le titre de champion acquis. C'est une «fête amère pour la Juve. Sarri ne sait plus gagner et Lyon fait vraiment peur maintenant», constate la publication. Alors que l'OL dispose d'un léger avantage grâce à sa victoire 1 à 0 en 8e de finale aller de la Ligue des champions, les Bianconeri devront être inspirés le 7 août. En Italie, ce qui fait l'actualité, c'est aussi le Soulier d'Or remporté par Ciro Immobile ! L'attaquant de la Lazio a inscrit hier soir son 36e but de la saison, égalant ainsi Gonzalo Higuain au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A sur une saison. Le Corriere dello Sport résume la performance de l'Italien ainsi : «ce très cher Ciro» !

Ivan Rakitic va quitter le Barça

Le journal Sport annonce que l'histoire entre le FC Barcelone et Ivan Rakitic touche à sa fin. Le Croate devrait retourner au Séville FC, son ancien club. Si une offre de 10 M€ parvient sur le bureau des dirigeants barcelonais, le milieu de terrain ne sera pas retenu. Le joueur a lui déjà fait savoir qu'il souhaitait retourner en Andalousie.

Le FC Porto règne sur le Portugal

Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal avec la courte victoire du FC Porto, hier soir (2-1) face à Benfica en finale de la Coupe du Portugal ! Les Dragoes ont réalisé le doublé sur la scène nationale après avoir remporté le championnat, il y a quelques semaines. Un nouveau succès qui fait la Une de A Bola, qui met en avant «le 8e doublé de l'histoire du club». Et le Portugal est un «domaine bleu», Porto règne en maître sur le foot portugais et ne souffre d'aucune contestation possible.