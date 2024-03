Éric Bailly croit en une remontada de Villarreal contre l’OM

Une qualification après une défaite 4-0 dans un 1/8e de finale aller de Coupe d’Europe, c’est du déjà vu en Espagne. Mais Éric Bailly aimerait bien vivre ça aussi. Une semaine après la lourde défaite subie par Villarreal face à l’OM au Vélodrome (4-0), l’Ivoirien est revanchard et espère inverser la vapeur, qu’importent les moyens employés par son équipe comme il l’a confié à La Provence.

«Il faut essayer de faire une remontada même si ce sera très difficile. Le plus important est de montrer ce qu’on a fait en championnat. En ayant encaissé quatre buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés de cette compétition. On a déjà fait ce genre de chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer, a confié l’ancien Marseillais. Et de poursuivre : ma sensation est de répondre présent sur le terrain, montrer une bonne image et un bon visage, ce que l’on n’a pas fait à l’aller. Si on pensait prendre 4 buts à l’aller, on n’aurait même pas voyagé. C’est le foot, nous sommes conscients de ça, il faut voir comment nous pourrons retourner la situation jeudi.»